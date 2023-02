Solvay : Le titre recule malgré de bons résultats

(CercleFinance.com) - Solvay cède du terrain jeudi dans les premiers échanges malgré des résultats de quatrième trimestre ressortis au-dessus des attentes du marché.



Le groupe de chimie indique que son chiffre d'affaires net a augmenté de 15,2% en données organiques sur les trois derniers mois de l'année, à près de 3,3 milliards d'euros.



Dans son communiqué, la société explique que la hausse de ses prix a plus que compensé la baisse de ses volumes et l'impact de l'inflation au niveau de ses coûts.



Lui aussi porté par un effet-prix, l'Ebitda de quatrième trimestre a augmenté de 18,7% organiquement, à 736 millions d'euros alors que les analystes visaient autour de 700 millions.



Le profit net sous-jacent s'est élevé à 1,7 milliard d'euros, en hausse de 67,6% en glissement annuel.



Sur la base de ces performances, le groupe a prévu de distribuer à ses actionnaires un dividende total de 4,05 euros par action, en hausse de 0,20 euro par rapport à 2021.



Le titre semblait toutefois pénalisé par des prévisions jugées trop optimistes au vu de l'incertitude du contexte économique actuel.



Solvay a déclaré s'attendre à un repli de son Ebitda sous-jacent, à taux de change et périmètre constants, compris entre 3% et 9% cette année par rapport à 2022



D'après les analystes, cela correspond à un objectif de 2,8 à trois milliards d'euros, alors que le consensus est aujourd'hui plus pessimiste en affichant une prévision de l'ordre de 2,6 milliards.



Suite à ces annonces, l'action Solvay se repliait de 2,9% jeudi dans les premiers échanges, signant la plus forte baisse de l'indice BEL 20.



