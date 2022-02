Solvay : Lancement du projet Dombasle Énergie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay et Veolia font part du lancement de la construction du projet d'écologie industrielle Dombasle Énergie qui vise à remplacer le charbon par des combustibles solides de récupération (CSR) pour la production d'énergie à l'usine de Dombasle-sur-Meurthe.



Ce projet, qui nécessitera un investissement de 225 millions d'euros avec une mise en service prévue pour 2024, permettra de garantir la compétitivité de l'usine et de réduire de 50% ses émissions de CO2 en arrêtant l'importation annuelle de 200.000 tonnes de charbon.



La nouvelle installation sera construite par Solvay et exploitée par Veolia et aura une capacité de 181 mégawatts (MW) thermiques et 17,5 MW électriques réutilisés dans le processus industriel. Elle permet la préservation de 1000 emplois directs et indirects.



