Solvay : Lancement d'un plan d'actionnariat salarié

(CercleFinance.com) - Solvay annonce le lancement de son premier plan d'actionnariat salarié, qui vise à impliquer davantage ses employés dans la performance du groupe de chimie belge en leur donnant la possibilité d'en acquérir des actions.



Le plan sera ouvert à l'ensemble des employés de Solvay à travers le monde. Ils pourront bénéficier d'une décote de 10% de la valeur de l'action, et après une période de deux ans, se verront attribuer une action gratuite pour trois actions détenues.



Ce plan d'actionnariat salarié est une grande première depuis l'entrée en bourse de l'entreprise en 1967. La mise en oeuvre du plan est prévue au second semestre 2022. Il sera limité à un total de 250.000 actions.



