Solvay : Lance un film de surfaçage pour l'automobile

(CercleFinance.com) - Solvay a annoncé le lancement du film de surfaçage SolvaLite SF200, un film légèrement collant pour les panneaux de carrosserie à peindre de classe A.



Ce nouveau produit sera officiellement présenté au marché lors du salon Composite and Advanced Materials Expo (CAMX) à Anaheim, en Californie, où Solvay exposera son offre complète de composites du 17 au 20 octobre 2022.



' Le SolvaLite SF200 combine une durée de vie plus longue que les films de surface précédents avec une bonne adhérence aux peintures et primaires automobiles ', explique Dan Eskelsen, responsable de la business unit Composites de Solvay.



