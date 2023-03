Solvay : Lance le soin capillaire 'Polycare Heat Therapy'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay annonce le lancement de Polycare Heat Therapy, un ingrédient actif fonctionnel qui protège les cheveux des dommages dus à l'utilisation d'appareils de coiffure fonctionnant à des températures élevées.



L'ingrédient actif fait progresser la tendance des solutions biosourcées et sans silicone dans les soins capillaires et offre une protection thermique annonce Solvay.



'Il aide les propriétaires de marques de l'industrie à remplacer les silicones et autres polymères synthétiques existants, et complète notre large portefeuille d'ingrédients biosourcés pour les soins de beauté', explique Stephanie Neplaz, Global Innovation Marketing Director, chez Solvay.



Dans les formulations de soins capillaires, Polycare Heat Therapy forme une barrière invisible et imperceptible à la surface du cheveu. Des tests approfondis réalisés par Solvay ont montré que cette solution sans silicone peut réduire jusqu'à 30 % les dommages causés aux cheveux par la chaleur.



Solvay présentera Polycare Heat Therapy lors du salon in-cosmetics à Barcelone du 28 au 30 mars 2023.



