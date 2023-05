Solvay : Lance le nouveau KetaSpire PEEK

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay, annonce aujourd'hui le lancement de KetaSpire KT-857, un nouveau composé d'extrusion en polyétheréthercétone (PEEK) conçu spécialement pour l'isolation des fils magnétiques en cuivre dans les moteurs électriques.



Le développement de ce matériau d'isolation a été motivé par l'évolution des équipementiers vers des batteries à plus haute densité et des groupes motopropulseurs électriques fonctionnant à 800 V ou plus, afin de répondre à l'anxiété des consommateurs en matière d'autonomie.



'Les moteurs électriques à plus haute tension nécessitent généralement une isolation plus épaisse de l'aimant, jusqu'à 180 microns', explique Brian Baleno, responsable du marketing automobile chez Solvay Materials.



Le nouveau matériau d'isolation PEEK pour fils d'aimants de Solvay offre également d'importants avantages en matière de développement durable. L'extrusion d'une seule couche d'isolation nécessite moins d'énergie et, contrairement au processus d'émaillage, il n'est pas nécessaire d'utiliser des composés organiques volatils.



