Solvay : Lance de nouveaux arômes naturels à la vanilline

(CercleFinance.com) - Solvay élargit la gamme de l'un de ses produits phares, Rhovanil Natural CW, avec trois nouveaux ingrédients aromatiques naturels : Rhovanil Natural Delica, Alta et Sublima.



Ces arômes sont basés sur Rhovanil Natural CW, la référence du marché pour les besoins en vanilline naturelle qui est produite par bioconversion de l'acide férulique.



Cet arôme de vanilline naturelle non OGM produit avec une souche non-GMM assure une qualité et une valeur qui combine la performance gustative et le coût d'utilisation.



'Cette nouvelle offre s'aligne sur la tendance actuelle des consommateurs à privilégier les ingrédients naturels et les étiquettes propres, déclare Jo Grosemans, responsable des produits naturels chez Solvay Aroma Performance.



'Ces trois nouveaux grades réduisent également le temps de développement et sont spécialement conçus pour faciliter le passage à la vanilline naturelle', ajoute Caroline Calin, Technical Marketing Naturals.



