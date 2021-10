Solvay : L'innovation accélère dans les batteries EV

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay a manifesté mardi l'intention d'accélérer ses capacités d'innovation en matière de batteries pour véhicules électriques avec la conduite de nouveaux projets.



Après l'ouverture en début d'année, d'un laboratoire dans son centre de recherche de Solvay près de Paris, le chimiste a décidé de mettre en place un nouvelle ligne pilote de R&D à La Rochelle.



Solvay prévoit d'y développer des matériaux inorganiques avancés pour les électrolytes solides, un composant clé des batteries à l'état solide, et d'accélérer la mise à l'échelle de ces éléments.



La pleine exploitation du site est prévue pour le deuxième trimestre 2022.



Dans le cadre du projet, le groupe dit bénéficier d'un soutien financier de la part de la France, s'inscrivant lui-même dans un programme plus vaste mené par la Commission européenne.



Solvay dit avoir été approuvé pour recevoir des subventions 'substantielles' au cours des prochaines années de la part des Etats participants, en plus de ses propres investissements,



