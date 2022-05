Solvay : Jefferies dégrade son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies dégrade son opinion sur Solvay de 'conserver' à 'sous-performance' et abaisse son objectif de cours de 97 à 81 euros, affichant pour le groupe de chimie belge des prévisions en moyenne inférieures de 7% au consensus.



'Les multiples de Solvay semblent apparemment bon marché, se traitant avec une décote de 19% sur la base du ratio VE/EBITDA, par rapport à ses pairs clés (contre une décote de 17% historiquement)', reconnait le broker.



'Néanmoins, alors que l'incertitude sur la scission se prolonge, en conjonction avec les risques sur la demande des marchés finaux, nous pensons que cette décote est susceptible au moins de se maintenir, et pourrait s'étendre encore', juge-t-il.



