Solvay : Investissement de 300 ME dans une usine en France

(CercleFinance.com) - Solvay annonce un investissement dans la capacité de production de PVDF en Europe pour répondre à la demande croissante de batteries pour les véhicules électriques.



L'investissement de 300 millions d'euros soutient une activité PVDF entièrement intégrée et numérisée et portera la capacité du site de Solvay à Tavaux, en France, à 35 kilotonnes, ce qui en fera le plus grand site de production de PVDF en Europe.



' Cet investissement, qui sera achevé d'ici décembre 2023, renforce le leadership mondial de Solvay dans ce domaine et lui permet de tirer parti de la demande croissante de véhicules électriques et hybrides ' indique le groupe.



