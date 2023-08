Solvay : Investissement dans CMS aux Etats-Unis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay annonce que son fonds de capital-risque Solvay Ventures a investi dans Compact Membrane Systems (CMS), dans le cadre des efforts continus du groupe belge pour 'investir dans des solutions durables et développer son offre et son expertise dans ce domaine'.



Société américaine, CMS crée en effet des solutions membranaires capables de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à la décarbonisation des industries lourdes grâce à l'utilisation de technologies de capture du carbone.



Elle a déjà testé avec succès sa technologie Optiperm dans une application de séparation des oléfines et de la paraffine chez un leader des polyoléfines, et a signé plusieurs déploiements sur le terrain pour la démonstration du captage du CO2 en 2023 et au-delà.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.