Solvay : Honoré en tant que fournisseur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay a été reconnu comme l'un des 60 meilleurs fournisseurs pour 2022 dans le réseau mondial de Northrop Grumman Corporation.



Le prix reconnaît l'expertise de Solvay en matière de qualité parmi plus de 10 000 fournisseurs actifs de Northrop Grumman.



' Les performances de Solvay l'ont distingué comme l'un des meilleurs partenaires fournisseurs ', déclare Matt Bromberg, vice-président, Northrop Grumman.



' Partenaires depuis plus de 40 ans, nous avons toujours collaboré pour résoudre les défis les plus complexes grâce à l'innovation technologique et à un engagement envers des valeurs communes ', ajoute Carmelo Lo Faro, président de Solvay Materials Segment.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.