Solvay : Étend son partenariat avec Longwater Investment

(CercleFinance.com) - Solvay Ventures, l'unité de fonds de capital-risque de la Solvay, annonce l'extension de son partenariat avec Longwater Investment via un investissement dans le Longwater Advanced Materials Fund II, un fonds axé sur les matériaux avancés et les technologies liées à la chimie en Chine.



Cet investissement soutiendra l'innovation dans de nouvelles chimies durables pouvant être utilisées dans des marchés clés tels que les transports, l'électronique et les appareils intelligents.



Il favorisera la collaboration entre Solvay et un écosystème croissant de startups en Chine, ouvrant la porte à des partenariats innovants dans les matériaux avancés et les solutions chimiques.





