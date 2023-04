Solvay : Entrée dans la Rare Earth Industry Association

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de ses projets de développement d'un hub majeur pour les aimants de terres rares en Europe, Solvay annonce rejoindre la Rare Earth Industry Association (REIA), visant à créer les conditions d'une industrie des terres rares innovante et résiliente.



S'engageant à rassembler l'expertise de l'industrie, de la politique et de la science, le réseau se compose actuellement de plus de 60 partenaires de pays tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, ainsi que la Chine, le Japon, les États-Unis et le Canada.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel