Solvay : Distingué comme fournisseur par Boeing

(CercleFinance.com) - Solvay annonce avoir reçu le prix 'Fournisseur de l'année' de Boeing, ayant ainsi été sélectionné aux côtés de neuf autres entreprises pour ses performances remarquables dans sa collaboration avec l'avionneur américain.



La catégorie de visibilité de la chaîne d'approvisionnement a reconnu le soutien de Solvay à la stratégie de fil numérique de Boeing en permettant une visibilité en temps réel sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.



Les lauréats ont été choisis parmi plus de 13.000 fournisseurs actifs dans 48 pays à travers le monde, sur des critères de performance en matière de qualité, de livraison, de coût, d'initiatives environnementales, de service client et d'expertise technique.



Le groupe de chimie belge souligne que son activité matériaux composites aide l'industrie aéronautique à réduire les émissions de CO₂ en allégeant les avions pour réduire leur consommation de carburant et à améliorer l'aérodynamisme.



