Solvay : Déménagement de son siège social

(CercleFinance.com) - Solvay annonce le déménagement de son siège social de Neder-over-Heembeek vers de nouvelles installations situées dans la commune bruxelloise de Haren.



Cette nouvelle installation est spécialement conçue et équipée pour accueillir les activités de recherche, d'innovation et d'administration du Groupe.



' Le futur site du siège de Solvay est équipé de grands espaces de recherche, d'une infrastructure numérique performante et d'une grande accessibilité, offrant aux employés de Solvay un lieu de travail de classe mondiale prêt pour l'avenir qui renforce l'innovation et la collaboration ' indique le groupe.



Le déménagement de toutes les équipes administratives et de recherche dans les nouveaux locaux de Solvay se fera progressivement, sur une période de transition de 12 mois à compter d'avril 2023. Le site peut accueillir environ 800 employés.



