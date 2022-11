Solvay : Credit Suisse dégrade son opinion de deux crans

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a annoncé mardi avoir dégradé son opinion sur le titre Solvay, qu'il ramène de 'surperformance' à 'sous-performance' avec un objectif de cours abaissé de 119 à 87 euros.



Dans une note de recherche, le broker fait remarquer que le cours de Bourse du groupe de chimie a surperformé le reste du secteur d'environ 25% depuis le début de l'année, une différence qu'il attribue à un portefeuille d'activités jugé 'plus résistant'.



Le courtier prédit néanmoins une chute des volumes de l'ordre de 3% en 2023, là où le consensus prévoit actuellement une hausse d'environ 1% l'an prochain.



En plus de l'affaiblissement de ses marchés, Solvay est également confronté à une structure de coûts fixes moins flexible que celles de ses principaux rivaux, un facteur qui laisse penser à Credit Suisse que le repli de ses profits pourrait être plus marqué.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.