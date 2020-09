Solvay : Consortium d'économie circulaire avec Veolia

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay et Veolia annoncent créer un consortium d'économie circulaire, pour 'proposer de nouvelles solutions qui promettent une gestion plus efficace des ressources que sont les métaux utilisés dans les batteries de véhicules électriques au lithium-ion'.



Le rôle du chimiste belge est d'optimiser l'extraction et la purification de métaux critiques tels que le cobalt, le nickel et le lithium et de les transformer en matières premières de haute pureté́ directement utilisables pour produire de nouvelles batteries.



Veolia démantèle déjà̀ les batteries de véhicules électriques depuis 2013. L'association de procédés permet ensuite de traiter les cellules actives et d'extraire les métaux actifs. Ces métaux sont ensuite employés par l'industrie et transformés en nouveaux matériaux.



