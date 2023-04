Solvay : Collaboration avec Ginkgo Bioworks

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay fait part d'une collaboration avec Ginkgo Bioworks, qui construit une plateforme pour la programmation cellulaire et la biosécurité, afin de 'libérer le pouvoir de la biologie synthétique comme catalyseur de produits chimiques et matériaux plus durables'.



Cette alliance pluriannuelle commencera par se concentrer sur de nouveaux biopolymères durables, des spécialités qui pourraient avoir un impact tangible sur un large éventail de marchés, de la maison et des soins personnels à l'agriculture et à l'alimentation.



Dans le cadre de ce partenariat stratégique, Solvay va également acquérir un laboratoire Ginkgo situé à Cambridge, dans l'Etat du Massachusetts, renforçant ainsi la présence R&I du groupe de chimie belge aux États-Unis.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.