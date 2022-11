Solvay : Augmentation des capacités de production au Wyoming

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay a annoncé mercredi qu'il allait relancer son projet d'augmentation de ses capacité de production de carbonate de soude dans le Wyoming (Etats-Unis), avec la mise en oeuvre d'une nouvelle technologie devant lui permettre de réduire ses émissions de gaz à effet de serre.



Le groupe de chimie explique qu'il prévoit de déployer une technologie d'oxydation thermique 'régénérative', avec l'objectif d'abaisser de 20% ses émissions de gaz à effet de serre sur le site.



Ce projet d'augmentation des capacités de production, de l'ordre de 600 kilotonnes, doit représenter un investissement d'environ 200 millions de dollars.



Le site de Green River, exploité à 100% par Solvay depuis mai dernier, produit du carbonate de soude et du bicarbonate de sodium à base de trona, un minerai naturel, à destination des marchés tels que le verre plat, les panneaux solaires et les batteries des véhicules électriques.



La nouvelle capacité de production devrait démarrer fin 2024,



