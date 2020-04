Solvay : Assemblées générales à huis clos

(CercleFinance.com) - Solvay annonce que compte tenu de la situation relative à la pandémie Covid-19, ses assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 12 mai se tiendront sans la présence physique des actionnaires, et seront diffusées en direct sur le site Internet du groupe.



Les actionnaires pourront uniquement voter à distance avant les assemblées générales, par correspondance ou en donnant une procuration à Solvay. Ils ne pourront poser de questions que par écrit avant les assemblées, par courrier postal ordinaire ou électronique.



