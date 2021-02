Solvay : Adhésion au Wildlife Habitat Council

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay annonce son adhésion au Wildlife Habitat Council (WHC), 'pionnier dans la prise de mesures audacieuses pour la conservation de la biodiversité au travers de partenariats et de projets d'éducation'.



'Reconnu comme la seule ONG internationale pour la biodiversité qui se concentre exclusivement sur le secteur privé', le WHC 'fournit un cadre pour les actions volontaires de protection de la biodiversité pour une grande variété de secteurs d'entreprise'.



Pour atteindre ses objectifs Solvay One Planet, dont une réduction de sa pression sur la biodiversité de 30% d'ici 2030, le groupe s'engage à affecter des investissements pour promouvoir la durabilité au sein de son portefeuille, de ses activités et de ses sites.



