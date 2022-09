Solvay : Activités de terres rares étendues à La Rochelle

(CercleFinance.com) - Solvay annonce étendre ses activités de terres rares à La Rochelle, et entrer dans la chaîne de valeur des aimants permanents à base de terres rares en Europe pour fournir les marchés en forte croissance des véhicules électriques, de l'énergie éolienne et de l'électronique.



Ce nouvel investissement permettra d'agrandir et de moderniser une unité sophistiquée existante qui ajoutera au site la production à grande échelle d'oxydes de terres rares séparés pour aimants permanents.



'Ces derniers sont des composants essentiels utilisés dans les moteurs des véhicules électriques et des éoliennes, ainsi que dans de nombreuses applications de pointe en électronique', souligne le chimiste belge.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

