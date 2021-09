Solvay : Accroît sa capacité de production aux Etats-Unis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay annonce avoir franchi une étape importante dans l'industrialisation de la production de composites thermoplastiques avec l'inauguration d'une nouvelle ligne de production de composites thermoplastiques (TPC) sur son site de Greenville, en Caroline du Sud.



L'idée est de pouvoir répondre à la demande croissante des entreprises du secteur de l'énergie, soutenue par l'augmentation de la demande dans les secteurs de l'aéronautique et de l'automobile.



La nouvelle ligne de production permettra de fabriquer des rubans composites unidirectionnels à partir d'une gamme de polymères de haute performance, notamment le PVDF, le PPS et le PEEK.



Dès la mise en service de la nouvelle unité, Solvay occupera une position unique grâce à des technologies exclusives lui permettant de positionner des produits adaptés à certaines applications.





