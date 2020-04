Solvay : A fait des dons de désinfectants en Belgique

(CercleFinance.com) - Le groupe Solvay annonce ce soir avoir fait des dons de H2O2 et de désinfectants pour les mains prêts à l'emploi, pour aider les travailleurs de la santé en Belgique à lutter contre le Covid-19.



'Jusqu'à présent, plus de 4.000 litres de désinfectant pour les mains ont été produits par ses laboratoires et sont donnés aux établissements de santé locaux pour pallier la grave pénurie à laquelle les travailleurs sont actuellement confrontés', commente Solvay.



