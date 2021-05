Solutions 30 se : Muddy Waters doute des résultats revendiqués par Solutions 30 au titre de 2020

(BFM Bourse) - Le fondateur du fonds Muddy Waters pense que les résultats 2020 précédemment annoncés par la firme contiennent probablement "des erreurs substantielles". Carson Block réitère ses accusations, considérant "très probable" que Solutions 30 ait été utilisée comme "un montage frauduleux facilitant le blanchiment d'argent", selon le fonds.

La société Solutions 30 a fait savoir vendredi soir, après deux semaines de suspension en Bourse, que le cabinet EY n'avait pas été en mesure de formuler une opinion sur ses comptes 2020 -s'abstenant de les certifier avec ou sans réserves, sans pour autant formuler d'avis défavorable selon la firme.

Succédant à Grant Thornton, auditeur jusqu'en 2018, le cabinet n'a jusqu'à présent audité qu'un exercice de Solutions 30, celui de 2019. La société a signalé fin avril qu'elle procédait à certains retraitements des comptes préalablement certifiés pour cette année-là, afin de tenir compte des remarques de Didier Kling Expertise & Conseil et Deloitte, lesquels ont estimé que les résultats des sociétés allemande Worldlink et espagnole Vitgo Telecomunicaciones rachetées par Solutions 30 auraient dû être consolidés par intégration globale en 2019. Les impacts de ces retraitements ont conduit à revaloriser de 9,2 millions d'euros le chiffre d’affaires initialement indiqué pour 2019, et de diminuer de 2,4 millions d'euros l’Ebitda et de 1,1 million d'euros le bénéfice net tels que publiés à l'époque.

L'absence de certification des résultats 2020 par EY ne permet donc pas à Solutions 30 de publier, comme elle aurait dû le faire au plus tard le 30 avril dernier suivant la réglementation tant française que luxembourgeoise, son rapport annuel. Face à ce blocage, la firme compte s'en remettre au Tribunal de commerce de Bobigny pour nommer un conciliateur, voire changer de réviseur d'entreprise (d'auditeur).

Sollicité par l'Agefi, EY Luxembourg s'est refusé à commenter, invoquant le secret professionnel. "Il est important de noter que les déclarations contenues dans le communiqué de presse de Solutions 30 reflètent les affirmations de la société, et non celles d'EY", a indiqué le cabinet, cité par notre confrère.

"Notre point de vue est qu’il est très probable que Solutions 30 ait été utilisée comme un montage frauduleux facilitant le blanchiment d'argent", a déclaré Carson Block, le fondateur du fonds Muddy Waters, qui accuse depuis plusieurs mois l'entreprise de malversations. "Il nous paraît en outre évident qu'EY a constaté de sérieux problèmes dans les états financiers 2020 de Solutions 30 au cours de son audit. Nous pensons qu’il convient de ne pas se fier aux résultats 2020 précédemment annoncés, dès lors qu’il est probable que ces résultats contiennent des erreurs substantielles".

En outre, le vendeur à découvert souligne que "Solutions 30 a toujours faussement présenté les enquêtes menées par Didier Kling Expertise & Conseil et Deloitte Touche Tohmatsu [appellation complète de Deloitte, NDLR] comme des "audits", et leurs résultats comme l’exonérant des accusations dirigées à son encontre". Muddy Waters estime que "ces présentations des faits sont inexactes. Entre de nombreux autres problèmes, le rapport de DTT indique que six mois d'e-mails de M. Fortis [président du directoire de Solutions 30, NDLR] sont manquants et n’ont pu être récupérés", ajoute-t-il.

