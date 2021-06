Solutions 30 se : Le nouvel auditeur de Solutions 30 ne certifiera pas les comptes litigieux de 2020

(BFM Bourse) - Si les actionnaires approuvent le choix du nouvel auditeur, ce dernier ne s'occupera que des comptes 2021.

Passer à autre chose ou tout remettre en cause une nouvelle fois. Lors de l'assemblée générale de Solutions 30 qui doit se tenir ce mercredi 30 juin, les actionnaires feront face à une situation quasi inédite pour un groupe coté de cette dimension. En effet, ils vont devoir approuver ou non la nomination d'un nouvel auditeur pour le groupe ainsi que des comptes 2020… audités, mais non certifiés. En effet, le nouvel auditeur choisi ne se penchera que sur les comptes 2021… et pas sur les comptes litigieux de 2020. Explications.

Dans un communiqué publié lundi, le spécialiste de l'installation de la fibre et des compteurs Linky avait indiqué avoir jeté son dévolu, à l'issue d'un appel d'offres, sur le cabinet PKF Audit & Conseil SARL, basé au Luxembourg. "Le directoire de Solutions 30, avec l’approbation du comité d’audit réuni le 25 juin 2021, a décidé de soumettre à l’assemblée générale annuelle des actionnaires du 30 juin 2021 la nomination du cabinet PKF Audit & Conseil Luxembourg en qualité de réviseur d’entreprises, en remplacement du cabinet EY dont le mandat s’achèvera à cette date", détaillait ainsi le groupe.

Mais pas sûr que tous les actionnaires aient exactement compris de quoi il retournait. Les comptes du premier semestre 2021 passent donc encore entre les mains du cabinet EY, qui avait refusé de formuler une opinion sur les comptes 2020. À compter du 30 juin, si les actionnaires approuvent le choix du nouvel auditeur, c'est PKF Audit & Conseil Luxembourg qui prend la relève. "La première mission du réviseur d'entreprises va être de revoir les comptes semestriels avec l'objectif pour Solutions 30 de les publier le 29 septembre 2021, conformément à l'agenda financier", explique-t-on à BFM Bourse du côté de Solutions 30. "Pour cela, il faudra faire une revue du bilan d'ouverture au 1er janvier 2021, revue qui sera nécessairement approfondie", détaille le groupe.

Par la suite, les comptes de l’ensemble de l’année 2021 seront audités. La publication du rapport d’audit se fera avec le rapport annuel de Solutions 30 en avril-mai 2022.

Une assemblée générale qui sera souveraine

En revanche, les comptes litigieux de 2020 ne sont pas révisés ou certifiés par le nouvel auditeur. D'ailleurs, en même temps que le communiqué de presse, Solutions 30 a diffusé le 28 juin un nouvel avis de convocation pour l'assemblée générale du 30 juin, en remplacement de celui publié le 31 mai dernier. Dans ce document, il est bien indiqué que le rôle de PKF Audit & Conseil Luxembourg se limitera à l'exercice 2021.

"L'assemblée Générale Annuelle décide de nommer PKF Audit & Conseil S.à r.l (…) en qualité de nouveau réviseur d’entreprises agréé de la société jusqu'à l'assemblée générale annuelle statuant sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2021", précise l'avis de convocation.

Quid alors des comptes de 2020? L'assemblée générale sera souveraine et les actionnaires devront approuver ou non ce mercredi les comptes. S'ils approuvent les comptes, même non certifiés, la situation se débloque et l'entreprise n'aura jamais besoin de faire réviser ses comptes 2020. À l'inverse, si les actionnaires réunis en AG n'approuvent pas les comptes de l'an passé, c'est reparti pour un tour. Solutions 30 devra présenter de nouveaux comptes 2020 lors d'une prochaine AG. Avec certainement à la clé de nouveaux remous en Bourse tant que les comptes n'auront pas été approuvés. Un scénario qui paraît improbable, car ce ne serait pas dans l'intérêt des actionnaires qui veulent tourner la page.

Pour rappel, l'auditeur actuel, le cabinet EY, s'était déclaré dans l'impossibilité de formuler une opinion sur les comptes 2020 de l'entreprise. Il estimait notamment ne pas avoir eu accès à tous les documents nécessaires, en particulier en ce qui concerne les transactions avec les parties liées, ces entités contrôlées par les dirigeants, leur famille ou des actionnaires significatifs.

Un auditeur qui ne travaille pour aucun groupe du SBF

Face à la non-certification de ses comptes 2020, Solutions 30 avait saisi le tribunal de commerce de Bobigny "aux fins de solliciter la désignation d’un conciliateur pour l’assister et ainsi, en anticipation, apporter toutes réponses ou solutions permettant de s’assurer du soutien de ses partenaires", expliquait le groupe fin mai.

Reste à savoir si les actionnaires feront la fine bouche face à l'auditeur choisi. PKF Audit & Conseil S.a.r.l est en effet une petite structure. Ce cabinet, dirigé par Yves Mertz et Jean Medernach, compte 12 collaborateurs seulement. Créé en 2018, il avait repris l'activité audit d’un autre cabinet d’audit et de conseil ayant près de 12 ans d’existence à l’époque. Il a généré un chiffre d’affaires de 1,3 million d’euros en 2020 et de 1,7 million d’euros en 2019. Par ailleurs, jusqu'en 2020, il n'auditait les comptes que de deux petites sociétés cotées, à savoir RSHB Capital et 4finance. Mais le cabinet assure avoir gagné d’autres mandats d’entités publiques en 2021.

Si la structure de tête est petite, elle va néanmoins pouvoir s'appuyer sur le réseau PKF International, qui regroupe 220 cabinets indépendants les uns des autres dans 150 pays avec plus de 20.000 professionnels. Les filiales significatives de Solutions 30 seront ainsi auditées par l’entité locale faisant partie du réseau PKF International. Le cabinet PKF Audit & Conseil Luxembourg est ensuite chargé de coordonner l’audit consolidé au niveau mondial pour Solutions 30, à partir des travaux des autres cabinets d’audit ayant travaillé localement sur chaque filiale.

Pourquoi Solutions 30 n'a-t-il pas choisi un membre du big four (Deloitte, PWC, EY et KPMG)? Selon Solutions 30, c'est parce que ces derniers ne pouvaient pas participer à l'appel d'offres, car ils travaillent actuellement (KPMG/PWC) ou ont travaillé récemment avec le groupe (Deloitte/EY). Ils ont donc passé un appel d'offres en consultant 12 cabinets différents. "A l’issue de ce processus d’appel d’offres, les équipes du cabinet PKF Audit & Conseil ont effectivement remis la meilleure offre technique et ont montré leur capacité à conduire la révision des comptes de Solutions 30 et de ses filiales selon les normes en vigueur", soulignait le communiqué de lundi.

La situation est en tout cas inédite pour un groupe qui pèse près de 550 millions d'euros en Bourse et qui fait partie du SBF 120. Selon les calculs du cabinet IDMidCaps, 94,2% des sociétés cotées appartenant au SBF120 font auditer leurs comptes par un des big 5 (les big 4 auxquels on ajoute Mazars). Aucune autre société du SBF 120 ne fait appel à PKF Audit & Conseil. "En 2021, 98,3% des sociétés de l’indice ont obtenu une certification sans réserve de leurs comptes 2020", rappelle aussi IDMidCaps dans un tweet. Une société a eu ses comptes certifiés avec des réserves (Atos). Reste Solutions 30 donc, la seule entreprise à n'avoir pas de comptes certifiés pour 2020.

Jean-Louis Dell'Oro - ©2021 BFM Bourse