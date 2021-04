Solutions 30 se : L'audit commandé par Solutions 30 n'a trouvé aucune manipulation comptable ou fraude

(BFM Bourse) - Pointé du doigt par Muddy Waters, Solutions 30 a mandaté fin 2020 des auditeurs pour faire la lumière sur les accusations du fonds vendeur à découvert. Aucune trace de manipulation comptable ou de lien avec des organisations mafieuses n'ont été relevées. Pour ne plus prêter le flanc aux critiques, le groupe entend encore renforcer les processus de gouvernance et les contrôles, notamment en nommant un "Chief Transformation Officer" au directoire.

Aux yeux de Midcap Partners, le dossier monté de toutes pièces par Muddy Waters à l'encontre de Solutions 30 est "clos". Le cabinet Deloitte, ainsi que Didier Kling Expertise & Conseil pour la partie comptabilité, qui avaient été mandatés par le conseil de surveillance de Solutions 30 afin de faire la lumière sur l’ensemble des accusations portées à l’encontre de la société, ont rendu leurs conclusions après plus de 3.000 heures de travail. "Ceux-ci confirment le caractère infondé et erroné des allégations", se réjouit l'entreprise, confirmant l'intégrité de Solutions 30 et de ses dirigeants.

Les auditeurs ont cependant souligné "la complexité relative de certaines opérations et le recours à des tiers, appelant à un meilleur contrôle et plus de lisibilité". Poursuivant les efforts entrepris depuis 2019, avec notamment le passage tant demandé aux normes comptables IFRS, Solutions 30 entend donc "poursuivre et accélérer" les actions de renforcement des processus de gouvernance, de gestion des risques et de contrôles en nommant un dirigeant expérimenté du secteur des transports, Robert Ziegler, en tant que membre de directoire chargé de la transformation du groupe. Solutions 30 est notamment spécialisé dans l'installation et la maintenance des compteurs électriques Linky ou de la fibre chez les particuliers.

Le cours de Solutions 30 avait perdu près de 48% depuis la publication en décembre d'un rapport anonyme mettant non seulement en cause la fiabilité des comptes, comme cela avait été le cas en 2019, mais accusant carrément Solutions 30 d'être lié au blanchiment d'argent et à des organisations mafieuses. À la lecture des résultats des audits externes qui innocentent le groupe, le marché ne dissimule pas son soulagement, le titre rebondissant de 27,49% à 13,81 euros vers 09h30.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse