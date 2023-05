Solutions 30 se : Avec une activité pour la fibre optique qui explose au Benelux, Solutions 30 démarre fort en 2023

(BFM Bourse) - La société luxembourgeoise spécialisée dans les prestations techniques pour les nouvelles technologies affiche une croissance organique à deux chiffres, portée par un bond de son activité au Benelux. La situation en France reste encore compliquée. Solutions 30 confirme son objectif d'atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires cette année.

Solultions 30 a eu bien raison de concentrer ses forces sur le Benelux, la région qui regroupe la Belgique, les Pays-bas et le Luxembourg. L'excellente croissance dégagée dans cette zone géographique a permis à la société spécialisée dans les prestations techniques pour les nouvelles technologies de réaliser un très bon début d'année 2023.

Entre janvier et mars, le Benelux a plus que porté l'activité du groupe, avec une croissance purement organique de 77% à 82,8 millions d’euros. Solutions 30 a une nouvelle fois tiré profit du déploiement de la fibre optique sur le territoire, ce qui lui permet de bénéficier "pleinement de la vigueur de ce marché". L'activité dans la zone a également été soutenue par par la poursuite des déploiements de compteurs intelligents en Flandre ainsi que par le démarrage de nouveaux contrats dans les activités liées aux énergies nouvelles et à la mobilité électrique.

La dynamique de croissance est également bien visible dans les autres pays où le groupe opère. Dans la zone "autres pays" qui exclut le Benelux et la France, le groupe enregistre un chiffre d’affaires en hausse de 19,5% à 70,8 millions d’euros sur le trimestre, contre 59,3 millions d’euros un an plus tôt. La croissance interne est ressortie à 19,2%.

Les "autres pays" en forme

A l'image de SII mais dans un univers bien différent, Solutions 30 profite aussi d'un marché polonais bien orienté. Le chiffre d’affaires en Pologne s’élève en effet à 11,6 millions d’euros en croissance soutenue de 74% (71% en organique) grâce aux gains de parts de marché enregistrés dans la région de Varsovie et au dynamisme des activités "mobile".

De l'autre côté des Alpes, le chiffre d’affaires croit de 30% au premier trimestre 2023 pour atteindre 19 millions d’euros et reste porté par le déploiement des infrastructures très haut débit dans le Piémont et la Vallée d’Aoste, pour le compte des opérateurs italiens TIM et OpenFiber.

En Allemagne, l'activité de Solutions progresse de 15,3% sur un an, à la faveur d'une dynamique plus favorable dans le secteur des télécoms tandis qu'un démarrage des activités dans le domaine de la fibre optique est attendu au second semestre.

Le marché britannique est quant à lui en perte de vitesse, avec des revenus qui se sont contractés de 7,3% à 8,3 millions d'euros. Le groupe explique cette contre-performance par un recentrage en cours des activités télécoms sur le segment de la fibre, jugé plus "porteur" par Solutions 30. D'ailleurs, le groupe a annoncé le mois dernier s'associer avec le fournisseur d'accès à Internet britannique Community Fibre pour déployer la fibre à Londres.

Pesant pour 40% des facturations globales du groupe, l'activité de Solutions 30 en France accuse le coup. Comme au Royaume-Uni, le chiffre d'affaires de la société a reculé de 12,9% sur un an pour atteindre 101,6 millions d'euros entre janvier et mars 2023. Les conditions de marché restent encore dégradées. La fin programmée des déploiements de compteurs intelligents n’a pas encore pu être compensée par la montée en puissance des activités liées à la transition énergétique.

>> Accédez à nos analyses graphiques exclusives, et entrez dans la confidence du Portefeuille Trading

Des prévisions 2023 reconduites

Au total, Solutions 30 a publié un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 14,6% sur un an à 255,3 millions d'euros, contre 222,7 millions d'euros à la même période de l'exercice précédent. Ce bon début d'exercice conforte Solutions 30 dans l'atteinte de ses objectifs annuels. Le groupe compte toujours réaliser une "croissance à deux chiffres", lui permettant de franchir la barre du milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Ce niveau de croissance extérioriserait une croissance supérieure à 10%, avec une marge en amélioration "progressive" tout au long de l'exercice.

TP ICAP Midcap donnait plus de précisions dans une précédente note consacrée à Solutions 30. Le bureau d'études anticipait pour sa part sur une "marge d’Ebitda en redressement - anticipée à 8,5% - portée par le dynamisme du Benelux, le relais en cours des autres pays (notamment Allemagne) et la normalisation en France".

A moyen et long terme, la société se dit confiante malgré un environnement caractérisé par l’inflation et la hausse des taux d’intérêt. Solutions 30 dit donner "la priorité à la croissance afin d’atteindre la taille critique dans toutes les zones géographiques où il est présent".

Solutions 30 rassure donc sur l'orientation de sa dynamique commerciale, à peine un mois après avoir déçu le marché en publiant une perte annuelle, notamment en raison d'une dégradation des conditions de marché en France.

A la Bourse de Paris, Solutions 30 reprend encore 9,5% pour afficher l'une des plus fortes hausses sur le SBF 120, vers 10h30. Le titre renoue ainsi avec ses niveaux observés en septembre 2022 et gagne près de 70% depuis le début de l'année. L'opération séduction, qui avait été interrompue en avril après l'annonce de comptes annuels plus dégradés que prévu, reprend donc de plus belle pour Solutions 30.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse