Solutions 30 se : Après un parcours chaotique en Bourse, Solutions 30 tourne la page de ses comptes 2020

(BFM Bourse) - Les actionnaires ont validé en assemblée générale le choix du nouvel auditeur et approuvé les comptes de l'entreprise pour 2020, bien que non certifiés.

C'est la fin du feuilleton pour les actionnaires de Solutions 30. A l'occasion de l'assemblée générale qui se tenait ce mercredi matin, ces derniers avaient ont décidé de ne pas remettre une pièce dans la machine à crises. Les actionnaires de Solutions 30 ont ainsi approuvé les comptes 2020, bien que non certifiés, et validé le nouvel auditeur choisi.

Certes, les scores sur certains votes démontrent qu'il n'y a pas de confiance aveugle envers le groupe. Mais l'essentiel n'est pas là. Avec des comptes approuvés et un nouvel auditeur, le spécialiste de l'installation de la fibre optique et des compteurs électriques Linky va pouvoir tourner la page.

Dans le détail, les actionnaires ont approuvé à 68,17% des votes exprimés (les abstentionnistes n'étant pas pris en compte) les comptes consolidés de l'exercice 2020. Pour rappel, l'auditeur actuel (dont le mandat expire ce mercredi), le cabinet EY, s'était déclaré dans l'impossibilité de formuler une opinion sur les comptes 2020 de l'entreprise. Il estimait notamment ne pas avoir eu accès à tous les documents nécessaires, en particulier en ce qui concerne les transactions avec les parties liées, ces entités contrôlées par les dirigeants, leur famille ou des actionnaires significatifs. Une décision rarissime, qui avait fait dévisser le cours de Bourse.

Maintenant que les comptes sont passés sous les fourches caudines de l'AG, ils n'auront pas besoin d'être révisés ou certifiés par un autre cabinet.

Nouvel auditeur validé

La deuxième résolution la plus importante concernait la validation du choix du nouvel auditeur. Il s'agit en l'occurrence de PKF Audit & Conseil, basé au Luxembourg. Les actionnaires ont validé ce choix à 84,84% des votes exprimés. Ce dernier prend donc la relève de EY à partir du 1er juillet et s'occupera de certifier les comptes pour 2021. Précisons qu'il ne révisera pas les comptes 2020. Ce sera la première fois que ce cabinet d'audit s'occupera d'un groupe du SBF 120.

"La première mission du réviseur d'entreprises va être de revoir les comptes semestriels avec l'objectif pour Solutions 30 de les publier le 29 septembre 2021, conformément à l'agenda financier", expliquait mardi à BFM Bourse des représentants de Solutions 30.

Un titre toujours en repli de 70% depuis décembre

Enfin, on pourra aussi signaler le vote qui donne une forme de quitus à la direction actuelle pour l'année 2020. Ainsi, 61,6% des votants ont été favorables au fait "d’accorder décharge aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2020".

La page "comptes non certifiés" désormais tournée, le groupe devra maintenant remonter la pente sur les marchés. Depuis son plus haut en clôture le 8 décembre dernier à 19,85 euros, le groupe avait perdu jusqu'à près de 85% de sa valeur en Bourse fin mai. Depuis, le titre a repris du poil de la bête. Et ce mercredi, après l'annonce des votes de l'AG, l'action Solutions 30 s'envole de 12,81% vers 12h15 pour atteindre 5,77 euros. L'action reste néanmoins toujours en repli de 45% par rapport à janvier (et de près de 70% depuis son pic de décembre dernier).

On notera que si les votes de l'assemblée générale ordinaire sont valides, ce n'est pas le cas pour ceux de l'assemblée générale extraordinaire (convoquée en parallèle). En effet, le quorum (nombre minimum de votants parmi l'ensemble des actionnaires) n'a pas été atteint pour cette dernière. "Concernant l’assemblée générale extraordinaire, le quorum n’ayant pas été atteint, celle-ci sera à nouveau convoquée pour statuer sur les deux résolutions relatives au capital autorisé, conformément aux dispositions en vigueur", précise le groupe dans un communiqué.

Jean-Louis Dell'Oro - ©2021 BFM Bourse