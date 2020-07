Solocal group : Baisse de 16% du CA au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Solocal a fait part vendredi soir d'un chiffre d'affaires de 245 millions d'euros pour le premier semestre 2020, en baisse de 16%, dont 225 millions dans le digital et 19 millions dans les imprimés, en reculs respectifs de 12% et 46%.



Il s'attend à un EBITDA récurrent entre 82 et 87 millions d'euros sur la période, en croissance de 2 à 9%, représentant un taux de marge entre 33,5% et 35,5%, en hausse de six à huit points par rapport au premier semestre 2019.



Dans ce contexte, le groupe de services de renseignements confirme sa trajectoire communiquée le 18 mai pour l'année 2020, avec une baisse attendue du chiffre d'affaires total de 20% et un EBITDA supérieur à 130 millions d'euros.



