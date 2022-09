Soitec : Une nomination à la direction

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Soitec annonce la nomination de Caroline Sasia en tant que senior vice president, head of communications & chief of staff auprès du directeur général. A ce titre, elle sera membre du comité exécutif du groupe de matériaux pour semi-conducteurs.



Cette nomination s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'organisation de Soitec initié en début d'année. Articulée autour de trois divisions, sa nouvelle organisation vise à accompagner les ambitions de croissance de l'entreprise.



Avant de rejoindre Soitec, Caroline Sasia a passé une grande partie de sa carrière au sein du groupe Renault et de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi où elle a occupé différentes fonctions en communication, stratégie et affaires publiques.



