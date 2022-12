Soitec : Stifel initie un suivi à achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel initie une couverture de Soitec avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 205 euros, impliquant un potentiel de hausse de l'ordre de 30% pour le titre du spécialiste français des matériaux semi-conducteurs.



'Soitec profite d'une position unique comme seul détenteur d'une technologie développée en interne (SmartCut), la seule économiquement faisable pour la production en masse de plaques SOI, ses concurrents devant payer une licence pour l'utiliser', souligne-t-il.



Le broker ajoute que Soitec bénéficie selon lui 'de vents favorables séculaires solides et de tendances sectorielles vers les communications 5G, l'électrification et l'autonomisation des véhicules, ainsi que l'edge computing (informatique en périphérie)'.



