Soitec : Résultat net semestriel en hausse de 28%

(CercleFinance.com) - Soitec annonce unchiffre d'affaires consolidédu premier semestre de l'exercice 2022-2023 de 471millions d'euros, en hausse de 26% en données publiées par rapport aux 373 millions d'euros réalisés au premier semestre 2021-2022. Cette augmentation résulte d'une croissance de 18% à périmètre et taux de change constants conjuguée à un effet de change positif de 9%, indique la société.



Dans le même temps, le résultat opérationnel courant ressort en hausse de 46%, à 110 millions d'euros, et l'EBITDA des activités poursuivies en hausse de 22%, à 167 millions d'euros.



Lerésultat net consolidédu premier semestre 2022-2023 atteint 95 millions d'euros, soit une hausse de 28% par rapport au résultat net de 74 millions d'euros réalisé au premier semestre de l'exercice 2021-2022.



Soitec continue d'anticiper pour l'exercice 2022-2023 unecroissance de son chiffre d'affairesde l'ordre de 20% à périmètre et taux de change constants.



Soitec confirme également que samarge d'EBITDA devrait atteindre environ 36% du chiffre d'affaires en 2022-2023 grâce notamment à l'important levier opérationnel dont le Groupe devrait bénéficier grâce à la hausse des volumes.



