Soitec : Oddo reste positif, mais abaisse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Soitec avec un objectif de cours abaissé de 205 à 190 euros, suite à une visite sur le site du groupe de matériaux semiconducteurs à Bernin et au forum Oddo BHF.



S'il reste 'très optimiste sur l'avenir des technologies du groupe (répondant à des thématiques porteuses)', le bureau d'études constate qu'à court terme, le marché final des smartphones reste sous forte pression (72% du CA au premier semestre).



'Cela nous amène à retenir une hypothèse plus prudente de croissance organique du CA en 2024 (+12% contre +20%) et à abaisser notre séquence de BPA pour les exercices 2024 et 2025 (-7% en moyenne)', ajoute l'analyste en charge du dossier.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.