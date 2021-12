Soitec : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Soitec, avec un objectif de cours relevé à 280 euros, contre 240 euros précédemment, justifié par une croissance soutenue de l'activité plus rentable que prévu.



Le bureau d'analyses met en avant 'de bonnes nouvelles sur les marges et le carbure de silicium'. Ainsi, la marge d'EBITDA a progressé de 640 pb à 36,8% au 1er semestre, porté par 'les très bons rendements des usines et des conditions favorables d'achat des matières premières'. En revanche, le second semestre s'annonce en retrait par rapport au premier, du fait de surcoûts de matières premières, note Oddo.



L'analyste indique par ailleurs qu'au niveau du carbure de silicum (SmartSiC), les développements s'accélèrent avec l'acquisition de la start-up NOVASiC (amélioration du polissage) et le partenariat d'approvisionnement en polySiC auprès de Mersen (amélioration de l'efficacité énergétique).



Oddo se dit 'très positif' sur la valeur, avec des prévisions 'plus optimistes à long terme'.



