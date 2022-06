Soitec : JPMorgan abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - JPMorgan a renouvelé lundi son opinion 'neutre' sur Soitec, tout en abaissant son objectif de cours sur le titre de 240 à 195 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire indique avoir actualisé ses estimations sur le fabricant de matériaux semi-conducteurs.



'Si Soitec assure disposer d'une bonne visibilité au niveau de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2022/2023, nous pensons qu'un risque de déception pèse sur les perspectives de croissance pour 2023/2024 en cas de détérioration de la demande finale (tout particulièrement pour les smartphones) sur fond de faiblesse de l'économie', explique l'analyste.



