Soitec : Extension du partenariat avec KLA

(CercleFinance.com) - Soitec indique avoir sélectionné KLA Corporation, leader dans le contrôle des processus et les systèmes d'inspection avancés, pour permettre la fabrication à haut rendement de composants innovants en carbure de silicium (SiC) pour l'industrie automobile.



Le groupe a ainsi choisi pour ses wafers SmartSiC, le système d'inspection pour substrats sans motif Surfscan SP A2 de KLA, qui utilise un laser dans l'UV profond (UV-C) et des algorithmes avancés pour prendre en charge le contrôle de la qualité des substrats.



'Ce partenariat permettra d'atteindre un nouveau seuil de sophistication de la production de substrats en SiC, aidant ainsi l'industrie à fournir des semi-conducteurs en SiC de haute qualité et en grands volumes au marché automobile', affirme Soitec.



