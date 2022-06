Soitec : Croissance de 50% du CA annuel qui dépasse 1Md$

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Soitec publie un chiffre d'affaires de 863 ME au titre de l'exercice 2021-2022, un chiffre en croissance de 50% à taux de change constants par rapport à l'exercice précédent. Le groupe précise qu'il s'agit de la 1ère fois que le chiffre d'affaires annuel dépasse le seuil symbolique du milliard de dollars.



Soitec a pu s'appuyer sur la progression de sa marge d'EBITDA, celle-ci s'établissant à 35,8% (soit une hausse de 5,1 points), tandis que le résultat opérationnel courant a plus que doublé en un an, atteignant 195 ME.



Enfin, lerésultat net consolidéde l'exercice 2021-2022 a presque triplé pour atteindre 202millions d'euros contre un résultat net de 73 millions d'eurosréalisé un an plus tôt.



Dans ce contexte, le chiffre d'affaires 2022-2023 est attendu en croissance d'environ 20% à périmètre et taux de change constants et la marged'EBITDA à environ 36%.



Soitec se dit 'confiant' quant à sa capacité à investir à la fois dans le capital humain et dans sa capacité industrielle. 'Notresolide position financièreconstitue un atout majeur pour réaliser ces investissements', confirme Paul Boudre, directeur général.



Par ailleurs, 'nous sommes très heureux d'annoncer que nous avons décidé l'extension de notre usine dePasirRis à Singapour qui sera dédiéeauxplaques SOI de 300 mm', ajoute le responsable.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.