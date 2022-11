Soitec : Credit Suisse reste positif, ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Soitec avec un objectif de cours ajusté de 272 à 275 euros, estimant que 'les inquiétudes à court terme devraient persister', mais que 'les perspectives structurelles restent solides'.



Après une publication semestrielle du fabricant de matériaux semi-conducteurs qu'il juge 'solide', le broker laisse ses attentes de revenus inchangées, mais augmente légèrement celles d'EBITDA sur la période 2023-2026 et remonte celles de BPA de 1% à 8%.



'Compte tenu de l'affaiblissement macroéconomique, nous continuons de voir des risques baissiers à court terme pour les perspectives. Cela dit, nous continuons de penser que les actions intègrent déjà un ralentissement cyclique', juge Credit Suisse.



