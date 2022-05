Soitec : Credit Suisse réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a abaissé lundi son objectif de cours sur Soitec, ramené de 304 à 285 euros, mais réitéré son opinion 'surperformance' sur le titre.



Dans une note de recherche, le broker explique avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultats pour les exercices 2022/2023 et 2023/204 en raison du récent accès de faiblesse du marché du smartphone, sur lequel le groupe génère plus de 70% de son activité.



Bien conscient de ces difficultés de court terme, l'intermédiaire estime toutefois qu'après une baisse de l'ordre de 30% par rapport à ses récents plus hauts, le cours de Bourse actuel de Soitec intègre ce fléchissement de la demande.



Dans ce contexte, Credit Suisse juge qu'une éventuelle révision à la baisse des prévisions du groupe permettrait de retirer l'épée de Damoclès qui plane au-dessus du spécialiste des semi-conducteurs.



Le courtier - qui prévient que la publication des résultats annuels, le 8 juin prochain, permettra d'en savoir plus sur l'état de la demande - continue de considérer Soitec comme un grand bénéficiaire de l'avènement de la 5G, du développement des véhicules électroniques et du boom des données.



