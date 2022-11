Soitec : Berenberg renouvelle l'achat, vise 260 euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a renouvelé mercredi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 260 euros sur Soitec, jugeant que la faiblesse du cours de Bourse ne reflète pas la forte croissance de l'entreprise.



Alors que le fabricant de matériaux semi-conducteurs assure que ses performances sont soutenues par les smartphones haut de gamme et le déploiement de la 5G, les investisseurs s'inquiètent au contraire de l'exposition du groupe à la téléphonie mobile, qu'ils estiment de nature à grever ses résultats cette année, explique l'intermédiaire dans une note.



'Cette divergence de points de vue a conduit à une dévalorisation significative de l'action, ce qui signifie que le titre est désormais résolument bon marché au vu de la croissance qu'il propose', estime Berenberg.



Pour l'analyste, la forte croissance qui ressort des perspectives du groupe est en contradiction avec sa médiocre performance boursière, une situation qu'il envisage comme une opportunité d'achat compte tenu de la confiance affichée par l'équipe de direction de la société.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.