Soitec : Berenberg remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé jeudi son objectif de cours sur Soitec, qu'il fait passer de 250 à 280 euros, évoquant le levier opérationnel intéressant dont dispose le spécialiste français des semi-conducteurs.



Le broker allemand, qui maintient une recommandation d'achat sur le titre, justifie son optimisme par le récent relèvement des prévisions annuelles du groupe, ainsi que par les progrès effectués dans le domaine des substrats de type SiC (Silicon Carbide), illustrés selon lui par l'acquisition de NOVASiC et le partenariat stratégique signé avec Mersen.



L'intermédiaire reconnaît que ce profil 'attractif' est désormais bien intégré dans les cours, avec un PER 2023 de 28x et un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda de 18x, des niveaux qu'il estime 'loin d'être bon marché'.



Mais cette valorisation reflète la vigueur des perspectives de croissance offertes par le groupe, estime Berenberg dans une note diffusée dans la matinée.



