Soitec : Epargné par le coronavirus, Soitec rassure quant à ses objectifs annuels et grimpe en Bourse

(BFM Bourse) - Le groupe isérois, fabricant de matériaux semi-conducteurs innovants, indique n'avoir subi à ce jour "aucun impact significatif sur ses activités lié à l'épidémie de coronavirus" et confirme en conséquence ses prévisions pour l’exercice en cours. Une mise au point bienvenue pour le titre, qui rebondit vivement mercredi.

L'ensemble du personnel de Soitec est en bonne santé (merci pour eux). Le groupe, qui réalise 90% de son chiffre d'affaires à l'international, a mis en oeuvre toutes les mesures de bon sens pour protéger ses employés (limitation des voyages, travail à distance, distribution de matériel de protection) et n'a recensé aucun cas de contamination parmi ses 1.450 collaborateurs. Et si le groupe continue évidemment de surveiller la situation de près pour ce qui concerne sa chaîne d’approvisionnement, son réseau logistique et ses clients, ses usines de Bernin en France et de Singapour fonctionnent actuellement normalement et ne font face à aucune rupture de production. L'épidémie n'a pas non plus à ce stade eu d'impact majeur sur son partenaire industriel à Shanghai, Simgui.

Dans ce contexte, et étant donné "l'important niveau de ventes attendu" au quatrième trimestre 2019-2020, c'est-à-dire la période de janvier à mars -des commandes que le groupe sera de toute façon en mesure de livrer grâce à la production qu’il a réalisée par anticipation au cours des précédents trimestres- la direction maintient sa prévision d'une croissance de son chiffre d'affaires pour l’exercice sur le point de se terminer "autour de 30%, à périmètre et taux de change constants", en supposant que les conditions normales d’expédition des produits perdurent jusqu’à la fin du mois.

Soitec confirme également attendre pour cet exercice une marge d’Ebitda de l'activité "Électronique" autour de 30%, sur la base d’un taux de change euro/dollar de 1,13 (la sensibilité à une variation de 10 centimes du taux étant estimée à 23 millions d’euros).

Tombé la semaine dernière à un plus bas depuis près d'un an (précisément depuis le 28 mars 2019), le cours de Bourse profite de la réaffirmation de ces perspectives et remonte de 5,20% à 78,85 euros vers 9h45.

