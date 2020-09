SODEXO : Vers un épisode de sortie de range

(BFM Bourse) - Sur la base d’une argumentation graphique, les analystes de BFM Bourse ont sélectionné SODEXO pour les investisseurs actifs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les différents gaps de rupture, de poursuite puis d'épuisement sur les mois de février et mars, dont 3 ne sont pas comblés, ont traduit et qualifié la puissance de la mobilisation du camp vendeur au printemps. L'effet de résilience a été nettement moins important que sur le marché dans son ensemble, et après une période forte volatilité, l'action d'est engagé dans un range entre 58 et 65 euros, bande latérale dont une sortie momentanée par le haut est envisagée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action SODEXO à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre SODEXO au cours de 66.580 € avec un objectif à 72.610 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 63.400 €.

Le conseil SODEXO Positif 66.580 € Objectif : 72.610 € Potentiel : +9.06 % Stop : 63.400 € Résistance(s) : 72.620 / 75.000 / 100.000 Support(s) : 64.800 / 58.000 / 53.820

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime