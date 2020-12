SOCIETE GENERALE : La banque pourrait se reprendre à court terme

(BFM Bourse) - La Société générale a perdu plus de 5% hier et constitue une des chutes les plus importantes depuis le début de l'année. A la faveur du rebond de ce matin mais aussi des habillages de portefeuille de fin d'année, ou de début d'année prochaine, elle pourrait se reprendre, sans compter les éléments techniques...

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La Société Générale, à l'image du CAC 40, a terminé la séance d'hier sur un joli marteau, bougie de retournement, qui devrait se confirmer aujourd'hui par un net rebond.

Graphiquement le titre s'est appuyé sur un ancien bas de gap haussier, à 15,71€, sur lequel nous avons quasiment réagi, à quelques centimes près à 15,76€ au plus bas d'hier.

PREVISION

Au dessus des 15,70€, la tendance est positive et on profitera des niveaux actuels pour acheter et viser les 17,30€, voire les 17,70€, zone de résistance à court terme.

Le conseil SOCIETE GENERALE Positif 16.200 € Objectif : 17.300 € Potentiel : +6.79 % Stop : 15.700 € Résistance(s) : 17.300 / 17.700 Support(s) : 15.700

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime