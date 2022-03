Smtpc : En pleine OPA, SMTPC rectifie en catastrophe ses comptes 2021

(BFM Bourse) - Fait rarissime pour une société faisant l'objet d'une offre publique, la Société Marseillaise du Tunnel du Prado-Carénage vient de modifier les comptes de l'exercice 2021, un mois après les avoir publiés initialement. Contrevenant au principe comptable de base de rattachement des charges aux produits de l’exercice, l'entreprise avait commencé à amortir les travaux de la bretelle Schlœsing alors que cette dernière n'entrera en service qu'en 2023, ce qui a minorité le bénéfice initialement annoncé.

La SMTPC, concessionnaire du tunnel routier marseillais du Prado-Carénage (ainsi que des tunnels Louis-Rège et Prado Sud qui le prolongent), amène elle-même de l'eau au moulin des actionnaires minoritaires qui s'opposent à l'offre de Vinci et d'Eiffage. Selon eux, le prix actuel ne reflète pas la valeur intrinsèque de l'entreprise, plutôt située entre 37,50 et 40 euros en prenant des méthodes usuelles de valorisation.

Vinci et Eiffage, à la tête des deux tiers des parts de SMTPC, comptent proposer 27 euros (relevé depuis un prix initial de 23 euros dividende attaché, soit 21,10 euros depuis le détachement) par action dans le cadre d'un projet d'offre que l'AMF doit toujours examiner. Pascal Quiry, professeur de finance à HEC et co-auteur du Vernimmen, qui a acquis pour son compte 2% du capital, stigmatise des pratiques déloyales de la part des initiateurs visant à racheter les titres au rabais.

Dans ce contexte, la société a fait part d'une modification de ses comptes annuels afin de ne plus comptabiliser un amortissement dit de caducité de la bretelle Schlœsing (relatif au fait que les biens seront remis au concédant, la ville de Marseille, une fois la concession devenue caduque soit en 2033) seulement à compter de la mise en service de cette bretelle prévue à l'été 2023. Autrement dit, la SMTPC a précédemment amorti des montants qu'elle n'aurait dû amortir qu'à partir du moment où la bretelle commencera à lui rapporter des recettes "en négation du principe comptable de base de rattachement des charges aux produits de l’exercice", pointe Pascal Quiry.

Nouveau courrier à l'AMF

"En corrigeant cette première erreur et en cessant cet amortissement en 2021, SMTPC en a commis une seconde sur les comptes 2021, d’où la modification et le ré-arrêt de ses comptes 2021 un mois après les avoir arrêtés et communiqués au public une première fois", explique le spécialiste. Dans la première version de ses comptes 2021, SMTPC avait qualifié ce changement de changement d’estimation comptable. Mais au cours de la finalisation des procédures d’audit, ce changement d’estimation a été requalifié en changement de méthode comptable.

Et il se pourrait bien qu'une troisième erreur ait été commise. "En effet, comment une réduction du montant des dotations aux amortissements, dont témoignent la hausse des immobilisations corporelles nettes de 90,8 millions d'euros au 25 février à 91,2 millions d'euros au 21 mars, soit 0,4 million d'euros, et la hausse corrélative des capitaux propres (0,3 million d'euros) et des dettes d’IS (0,1 million d'euros), peut-elle se traduire comptablement par une baisse (sic) de 0,3 million d'euros du résultat net, et non par une hausse? Comment les capitaux propres peuvent-ils monter de 0,3 million d'euros alors que le résultat net qu’ils incorporent baisse de 0,3 million d'euros?", s'interroge Pascal Quiry. "Nous ne comprenons pas. Sauf à ce qu’il y ait 0,6 million d'euros d’ajustements non identifiés sur lesquels le communiqué est muet".

L'actionnaire minoritaire, suivi dans son opposition à l'OPA actuelle par la société de gestion Amiral Gestion (3,12% du capital) et les holdings d'investissement Greenstock et Eximium, indique avoir adressé à l'AMF un nouveau courrier "demandant que toute la lumière soit faite en cette période d’offre sur les comptes de SMTPC dont la sincérité est atteinte de ce fait".

Toujours au-dessus du prix évoqué depuis 70 séances, le cours de SMTPC regagnait 2,84% à 29 euros lundi.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse