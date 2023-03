Smcp : Dans un secteur de l'habillement en crise, les bénéfices de Sandro et Maje explosent

(BFM Bourse) - Alors que plus d'un tiers du groupe va être mis en vente, le propriétaire de Sandro, Maje ou Claudie Pierlot affiche de solides résultats 2022. Une performance remarquable dans un secteur de l'habillement sinistré.

Alors qu'un changement du tour de table se profile, la mariée SMCP se présente sous son meilleur jour. Les résultats annuels du propriétaire des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et De Fursac sont solides avec un bénéfice qui a doublé sur un an.

L'année 2022 aura été faste pour SMCP. Le spécialiste du "luxe accessible" continue de tirer son épingle du jeu dans un secteur de l'habillement en crise, avec de nombreuses enseignes de prêt-à-porter qui tombent les unes après les autres.

Sur l'ensemble de l'année 2022, le groupe SMCP a enregistré une hausse de 16,1% de son chiffre d'affaires en données publiées (+13% en organique, autrement dit à taux de changes et périmètres constants), avec un quatrième trimestre marqué par des ventes "records" de 332 millions d'euros.

Une très bonne performance dans l'ensemble des zones

Sur la période, le spécialiste du luxe accessible a enregistré une très forte progression de ses ventes en France, de 23,3% en organique par rapport à 2021. A 414 millions d'euros, le niveau de ventes observé l'an dernier a dépassé celui réalisé en 2019. En Europe et Moyen-Orient, les ventes ont enregistré la "plus forte croissance" du groupe avec une progression organique de 31% par rapport à 2021, tirée par les plus gros marchés comme la Grande-Bretagne, l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie et le Moyen-Orient.

En Amérique, la croissance est homogène dans tous les marchés : Etats-Unis, Canada et Mexique, indique SMCP tandis que les ventes en ligne poursuivent leur "excellente dynamique".

Les ventes en Asie Pacifique ont accusé le coup. L'activité dans la zone a reculé de 20% en organique en raison des mesures de lutte contre le Covid-19 en Chine. Les restrictions sanitaires ont entraîné des fermetures de boutiques et une baisse de trafic dans les enseignes de SMCP. Les marchés asiatiques hors Chine ont, quant à eux, enregistré "une bonne performance", notamment en Australie avec un parc de magasins totalement rouvert, en Corée grâce à une forte demande locale, et à Singapour et en Malaisie qui bénéficient d’un retour des touristes.

"Le groupe enregistre cette année encore une très bonne performance avec une croissance des ventes dans toutes les régions, à l’exception de la Chine continentale en raison des contraintes liées au Covid", déclare Isabelle Guichot, directrice générale de SMCP.

SMCP se félicite également du succès de sa stratégie full price qui consiste à "réduire délibérément la part des ventes promotionnelles" et à "diminuer significativement le taux de remise" tant sur le réseau de magasins physiques qu'en ligne. La société indique un "taux moyen de remise en baisse de quatre points en un an et neuf points en deux ans".

"Le travail réalisé depuis plusieurs années sur la désirabilité de nos marques nous permet aujourd’hui d’ajuster nos prix de vente face à l’inflation, tout en continuant à déployer notre stratégie full-price", ajoute Isabelle Guichot.

Moins de promotions

Ce pilotage des remises se traduit entre autres par une augmentation de l'excédent brut d'exploitation ajusté (Ebitda ajusté) passant de 246 millions d'euros en 2021 à 267 millions d'euros en 2022. Le résultat d’exploitation ajusté (Ebit ajusté) progresse pour sa part de 15,6% pour ressortir à 111 millions d'euros en 2022.

La marge d’Ebit ajusté s’élève ainsi à 9,2% en 2022 avec une performance "très satisfaisante au second semestre" puisqu’elle atteint 10,2%. Elle ressort conforme aux attentes de la société qui s'attendait à ce que sa marge d'Ebit soit en "ligne avec 2021".

Le groupe de prêt-à-porter propriétaire des marques Sandro, Maje, Claude Pierlot et De Fursac a ainsi fait part d'un bénéfice net part du groupe de 51 millions d'euros en 2022. Les profits ont donc doublé par rapport aux 23,9 millions d'euros réalisés en 2021.

"Un actionnariat clarifié"

Pour l’exercice 2023, SMCP anticipe une croissance des ventes "à un chiffre dans la fourchette moyenne à haute" par rapport à 2022, et une amélioration de sa marge d’Ebit ajusté en "pourcentage du chiffre d'affaires".

La société a déjà les yeux rivés vers 2026 et au-delà. A cet horizon, SMCP vise une croissance des ventes à un chiffre dans la fourchette moyenne à haute jusqu’en 2026 puis une croissance à un chiffre dans la fourchette moyenne, les années suivantes. Le groupe entend par ailleurs poursuive une croissance sélective du réseau physique et maintenir un ratio de marge brute de gestion supérieur à 75%, grâce à sa stratégie full-price et une optimisation des stocks.

Ces différentes actions permettront au groupe SMCP de viser une marge d’Ebit ajusté de 12% d’ici 2026, puis en croissance d’environ 0,5 point par an pour les années suivantes.

En marge de ses résultats, SMCP est revenu sur l'annonce mercredi, de la mise en vente prochaine des 37% détenus par Shandong Ruyi au capital du groupe. Son conseil d'administration indique avoir accueilli "favorablement" cette opération, qui permettra à SMCP de "retrouver un actionnariat clarifié", sur lequel elle pourrait s’appuyer afin de poursuivre sa stratégie de développement.

Cette nouvelle avait agité le titre SMCP, celui-ci s'était adjugé 4,80% mercredi. Les solides résultats annoncés ce jour ajoutent 5,2% à la progression de l'action dont la performance se monte à +23% depuis le début de l'année.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse