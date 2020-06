Smcp : Avec son prêt garanti par l'Etat, la maison-mère de Sandro et Maje rassure en Bourse

(BFM Bourse) - Le groupe de prêt-à-porter qui se définit comme le spécialiste du "luxe accessible" a décroché le soutien de l'État en obtenant, auprès de douze banques, un prêt de 140 millions d'euros, garanti à 90% par l'Etat. Dans un secteur en souffrance, l'annonce rassure les investisseurs et permet au titre SMCP de s'offrir un léger rebond.

Alors que la liste des entreprises en difficultés s'allonge de jour en jour dans le secteur du prêt-à-porter -Célio vient de se placer en procédure de sauvegarde alors que La Halle, André et Camaïeu sont en redressement judiciaire- SMCP respire. La maison-mère des marques Sandro, Maje, Claude Pierlot et De Fursac a en effet annoncé mardi soir l'obtention d'un prêt garanti par l'État (PGE) à hauteur de 140 millions d'euros, ce qui lui permet de "renforcer sa liquidité et sa flexibilité financière pour accompagner la reprise de ses activités" indique le groupe dans un communiqué publié mardi après Bourse.

Après avoir ouvert en nette hausse et porté ses gains jusqu'à plus de 10% peu avant 9h30, le titre SMCP rétrocède une partie de son avance matinale mais prend toujours 3,7% à 4,94 euros vers 10h10. S'il reprend 41% depuis son creux du mois de mars, il cède toujours 45% sur l'ensemble de l'année 2020.

L'emprunt de 140 millions d'euros "est garanti par l’Etat français (PGE) à hauteur de 90%, avec une maturité d’un an et une option d’extension pouvant aller jusqu’à 5 années additionnelles" précise le groupe, qui ajoute que l'opération a réuni un pool bancaire composé de 12 banques (BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Crédit Agricole IDF, LCL, HSBC, Caisse d´Epargne IDF, Commerzbank, Société Générale, Arkéa Banque, Bank of America, Bred et Crédit du Nord).

Pas de dividende en 2020 et 2021

Pour rappel, le groupe était parvenu à faire baisser son levier financier de 4,0x en mai 2016 à 1,6x à la fin de l'exercice 2018, avant d'annoncer en mai 2019 la réduction (de près de la moitié) du coût de sa dette d'environ 200 points de base, à 2,6 %, grâce au remboursement anticipé des 180 millions d'encours restants sur sa dette "high yield" émise en 2016.

Le groupe avait ensuite annoncé, début juin dernier, l'augmentation du levier d'endettement de 1,6x à 2,2x, "liée à l'acquisition de De Fursac".

"Alors que SMCP a pu rouvrir 96% de ses magasins détenus en propre, ces nouvelles mesures, conjuguées à son plan d’actions pour réduire ses dépenses opérationnelles, ajuster ses plans de collections et favoriser le développement de ses ventes e-commerce, lui permettront de bénéficier de la flexibilité financière nécessaire pour accompagner, dans les meilleures conditions, la reprise de l’activité" estime et conclut SMCP.

