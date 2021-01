SILVE PI OPENN : Un certificat sur l'argent, métal refuge

(BFM Bourse) - Les incertitudes sur le rythme de la vaccination contre le Covid-19 dans certaines partie du globe, voire la lenteur de son déploiement, invite à davantage de prudence sur les marchés financiers. Les investisseurs actifs pourront compléter leur portefeuille par un certificat calquant l'évolution d'une valeur refuge en pleine phase ascendante: le métal argent.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le certificat proposé calque l'évolution du métal argenté coté en Dollars sur le London Bullion Market Association (LBMA). Il n'est pas Quanto et ne prévoit donc pas de protection en cas d'écart défavorable de changes entre la devise du sous-jacent et celle du produit, respectivement le Dollar et l'Euro. Le certificat est en phase ascendante durable telle que matérialisée par la moyenne mobile à 100 jours (en orange).

PREVISION

Au regard des éléments graphiques mentionnés, l'équipe de BFM Bourse propose aux investisseurs actifs de prendre position à l'achat sur le tracker SILVE PI OPENN, au cours actuel, avec les 30.00 € dans le viseur. Un stop de protection devra être placé à 20.89 €.

Le conseil CERTIFICAT Achat à 22.57 € Objectif : 30.00 € Stop : 20.89 € Mnemo : 1007N Emetteur : BNPPARIBAS Sous-jacent : SILVER FX SRD : Non

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime